JetBlue Airways präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JetBlue Airways hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,39 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,32 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,37 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at