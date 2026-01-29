29.01.2026 06:31:29

JetBlue Airways: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JetBlue Airways ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JetBlue Airways die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,48 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,24 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,660 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JetBlue Airways -2,300 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat JetBlue Airways im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,06 Milliarden USD im Vergleich zu 9,28 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
