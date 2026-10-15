JetBlue Launches BlueFirst Domestic First Class Across More Then 30 Routes

(RTTNews) - JetBlue Airways Corporation (JBLU) has opened bookings for BlueFirst, its new domestic first-class product, across more than 30 routes as the airline expands its higher-priced offerings in a push toward sustained profitability.

BlueFirst will operate on domestic routes that do not currently feature JetBlue's lie-flat Mint business class. The first service is scheduled for December 8 between Boston and Fort Lauderdale, followed by flights connecting Fort Lauderdale with New York's LaGuardia Airport and additional routes in the following months.

The seats recline up to five inches and provide up to seven inches more legroom than Main cabin seats. Passengers will also receive perks including Bluetooth-enabled seatback entertainment, food and beverages, priority boarding and expedited security.

JetBlue is offering three BlueFirst fare levels — Base, BlueFirst and Flex — with varying benefits for checked baggage, seat selection, changes and refunds. Introductory fares on select routes start at $249.