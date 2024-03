JetBrains Compose Multiplatform debuts UI testing API

JetBrains has released Compose Multiplatform 1.6.0, an upgrade to the company’s declarative UI framework that introduces a UI testing API and improves the common resources API. Compose Multiplatform allows developers to build UIs for Android, iOS, desktop, and web from a shared code base.Compose Multiplatform 1.6.0 was unveiled on February 28. Instructions for getting started with Compose Multiplatform can be found at jetbrains.com.To read this article in full, please click here Weiter zum vollständigen Artikel bei The Standard HK Zum vollständigen Artikel