Jetking Infotrain präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jetking Infotrain stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 5,90 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jetking Infotrain 5,41 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 57,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 71,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at