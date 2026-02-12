Jetking Infotrain zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jetking Infotrain hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,15 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 46,7 Millionen INR, gegenüber 55,2 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at