BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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29.07.2026 09:39:17

Jetzt baut auch BMW tausende Arbeitsplätze ab

Der Autohersteller und der Betriebsrat haben sich auf ein Abfindungsprogramm geeinigt. Die Produktion soll von den Kürzungen nicht betroffen seinWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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