BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
27.03.2026 10:00:00
Jetzt bewerben: Das Change Maker Fellowship von BMW Group und ESMT Berlin fördert die Führungskräfte der digitalen Zukunft
+++ Acht Stipendien für MBA- und MSc-Studiengänge +++ Fokus auf KI und digitale Führungskompetenz +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|77,26
|-1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.