BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
09.03.2026 12:26:45
Jetzt bewerben: Der Intercultural Innovation Hub 2026 sucht innovative Projekte, die sozialen Zusammenhalt stärken
+++ Gesucht: Projekte zur Förderung von interkulturellem Dialog und Verständigung +++ 20.000 USD Förderung +++ Capacity Building & internationales Netzwerk +++ Bewerbungsfrist: 15. April 2026 +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Nachrichten zu BMW AG
|
06.03.26
|BMW-Aktie tiefer: BMW Austria steigert Umsatz 2025 auf fast 10 Milliarden Euro (APA)
|
04.03.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
03.03.26
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.03.26
|XETRA-Handel DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|02.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.