Jetzt handeln! Angreifer umgehen offenbar Fortinet-Sicherheitspatch

Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|
22.01.2026 09:19:00
Angreifer umgehen offenbar Fortinet-Sicherheitspatch
Medienberichten zufolge ist ein Sicherheitspatch für diverse Fortinet-Produkte defekt. Admins können Instanzen aber trotzdem schützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
