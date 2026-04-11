Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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11.04.2026 21:15:00
Jetzt patchen! Adobe veröffentlicht Notfall-Sicherheitsupdate für Acrobat Reader
Angreifer nutzen eine kritische Schwachstelle in Adobe Acrobat Reader aus. Nun ist ein Sicherheitspatch für macOS und Windows erschienen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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09.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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08.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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01.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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25.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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18.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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13.03.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
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|Deutsche Bank AG
|12.09.25
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.