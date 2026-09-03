JFrog Aktie
WKN DE: A2QCJN / ISIN: IL0011684185
|
03.09.2026 09:56:00
Jetzt patchen! Angreifer attackieren JFrog Artifactory und machen sich zu Admins
JFrog Artifactory ist über zahlreiche Sicherheitslücken angreifbar. Eine Schwachstelle nutzen Angreifer bereits aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JFrog Ltd. Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: JFrog zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: JFrog informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: JFrog legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: JFrog verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu JFrog Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JFrog Ltd. Registered Shs
|79,42
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.