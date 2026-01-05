Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
05.01.2026 09:45:00
Jetzt patchen! Attacken auf Adobe ColdFusion und Fortinet-Firewalls beobachtet
Derzeit haben es Angreifer auf eine fünf Jahre alte Sicherheitslücke in Fortinet-Firewalls abgesehen. Die Lücken in ColdFusion sind ebenfalls älter. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
