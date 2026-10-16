Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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16.10.2026 10:07:00
Jetzt sind auch die Schrauben vergoldet: Neue Sony-Walkmans für bis zu 5000 Euro
Die Signature-Reihe von Sony soll Audiophile und Musikenthusiasten ansprechen. Die neuesten mobilen Musikplayer kosten jetzt 2500 beziehungsweise 5000 Euro.
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