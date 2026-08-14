jeuDAN A-S Bearer and-or registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

jeuDAN A-S Bearer and-or registered hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 3,86 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,35 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 453,5 Millionen DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte jeuDAN A-S Bearer and-or registered einen Umsatz von 438,0 Millionen DKK eingefahren.

Redaktion finanzen.at