jeuDAN A-S Bearer and-or registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

jeuDAN A-S Bearer and-or registered hat am 15.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,07 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,400 DKK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 416,4 Millionen DKK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 487,6 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at