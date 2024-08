jeuDAN A-S Bearer and-or registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

jeuDAN A-S Bearer and-or registered hat am 07.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten -5,970 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 435,0 Millionen DKK, gegenüber 517,5 Millionen DKK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at