jeuDAN A-S Bearer and-or registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

jeuDAN A-S Bearer and-or registered äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,95 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -6,760 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 435,3 Millionen DKK gegenüber 420,7 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at