Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|
13.11.2026 09:29:13
Jewellery demand helps Richemont buck luxury downturn
Group behind Cartier and Van Cleef & Arpels reports 39% rise in first-half net profitWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Richemont
|
13.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SLI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Aktien Schweiz schließen schwächer - Richemont nach Zahlen unter Druck (Dow Jones)
|
13.11.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Richemont auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
13.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI fällt (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|18,10
|1,12%
|Richemont
|183,40
|-3,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.