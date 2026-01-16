Jewett Cameron Trading öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jewett Cameron Trading äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 8,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at