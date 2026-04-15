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15.04.2026 06:31:29
Jewett Cameron Trading präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jewett Cameron Trading gab am 13.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Jewett Cameron Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,160 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 10,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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