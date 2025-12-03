Jewett Cameron Trading: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jewett Cameron Trading ließ sich am 01.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jewett Cameron Trading die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,64 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Jewett Cameron Trading im vergangenen Quartal 10,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jewett Cameron Trading 13,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,180 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,41 Prozent auf 41,30 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,15 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at