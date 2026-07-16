Jewett Cameron Trading verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jewett Cameron Trading lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jewett Cameron Trading ein Ergebnis je Aktie von -0,180 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21,89 Prozent auf 9,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Jewett Cameron Trading 12,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at