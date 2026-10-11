Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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11.10.2026 18:55:26
Jews once lived lived here: When houses tell stories
Time and again, residents tracing the history of their homes discover the lives of Jewish predecessors who fled or were deported amid stories of suffering and loss.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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