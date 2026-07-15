JF SmartInvest Holdings Aktie
WKN DE: A3D72P / ISIN: KYG5139W1050
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15.07.2026 12:29:42
JF SmartInvest Turns To AI To Serve High-Net-Worth Clients Seeking Investment Advice
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