JFB Construction A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JFB Construction A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,12 Prozent auf 5,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at