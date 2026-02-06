06.02.2026 06:31:28

JFE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JFE hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 53,79 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 90,58 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat JFE 1 147,62 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1 224,69 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

