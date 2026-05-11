JFE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JFE hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 14,57 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JFE -12,950 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,13 Prozent zurück. Hier wurden 1 159,00 Milliarden JPY gegenüber 1 184,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

In Sachen EPS wurden 110,30 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JFE 144,43 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,59 Prozent auf 4 539,27 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4 859,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at