JFE präsentierte Quartalsergebnisse

JFE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 53,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 32,16 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat JFE 1 308,89 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1 360,21 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 80,48 JPY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1 347,16 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 323,33 JPY gegenüber 280,68 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat JFE im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5 174,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 5 268,79 Milliarden JPY im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 313,46 JPY ausgegangen, während der Umsatz auf 5 296,56 Milliarden JPY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at