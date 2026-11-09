JFE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JFE veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 35,47 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JFE noch ein Gewinn pro Aktie von 30,73 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 239,25 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 117,34 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at