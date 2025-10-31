JFE Systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JFE Systems äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,28 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 45,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,22 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,45 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at