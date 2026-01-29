|
JFE Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher
JFE Systems hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 45,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 46,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,57 Prozent auf 14,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte JFE Systems 17,27 Milliarden JPY umgesetzt.
