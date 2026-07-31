JFE Systems präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JFE Systems lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,97 Prozent auf 12,74 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at