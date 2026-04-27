JFE Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JFE Systems hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 33,84 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 54,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,24 Prozent auf 13,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte JFE Systems 16,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 135,81 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 173,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 10,26 Prozent auf 57,41 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte JFE Systems 63,97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at