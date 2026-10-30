JFE Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JFE Systems lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

JFE Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,12 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,28 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,72 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at