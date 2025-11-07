JFE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JFE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,73 JPY gegenüber 23,53 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 117,34 Milliarden JPY – eine Minderung von 9,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 239,64 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at