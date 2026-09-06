JFrog Aktie
WKN DE: A2QCJN / ISIN: IL0011684185
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06.09.2026 05:43:16
JFrog CFO Sells 17,216 Shares for $1.6 Million Amid a Soaring Stock Price
Eduard Grabscheid, Chief Financial Officer of JFrog Ltd. (NASDAQ:FROG), reported a sale of 17,216 shares of the company's ordinary shares in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($91.04); post-transaction value based on September 03, 2026 market close ($90.61).JFrog Ltd. is a leading provider of DevOps automation solutions with a market cap of $10.9 billion, serving enterprise customers through its integrated platform of software development and delivery tools. The company has demonstrated significant market momentum, with a one-year share price appreciation of 89.72%, reflecting investor confidence in the DevOps infrastructure market. JFrog's competitive advantage lies in its comprehensive, end-to-end platform approach that addresses critical pain points in software development lifecycle management for organizations of all scales.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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