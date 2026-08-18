JFrog Aktie
WKN DE: A2QCJN / ISIN: IL0011684185
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18.08.2026 07:48:26
JFrog Co-Founder Sells 45,000 Shares Worth $4.1 Million. Here's What That Means for Investors.
Co-founder and Chief Technology Officer Yoav Landman sold 45,000 ordinary shares of JFrog Ltd. (NASDAQ:FROG) on August 13, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($90.86); post-transaction value based on August 13, 2026 market close ($95.15).JFrog Ltd. is a market-leading DevOps platform provider with approximately 1,800 employees and a market cap of $11.6 billion, demonstrating significant investor confidence in the software development automation market. The company has achieved substantial revenue scale of $600 million on a trailing 12-month basis while maintaining a strategic focus on expanding its integrated platform capabilities and market penetration within the enterprise DevOps segment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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