JG Summit hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,500 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat JG Summit mit einem Umsatz von insgesamt 86,95 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,07 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um 8,59 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,652 PHP gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 88,39 Milliarden PHP ausgegangen.

Redaktion finanzen.at