JG Summit stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JG Summit hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,69 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JG Summit 1,61 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at