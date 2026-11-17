JG Summit hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,17 Prozent auf 1,40 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at