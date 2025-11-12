JGC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JGC hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 25,07 JPY gegenüber 1,59 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat JGC im vergangenen Quartal 191,43 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JGC 202,54 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at