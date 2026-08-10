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10.08.2026 06:31:29
JGC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
JGC hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 48,03 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,17 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 159,30 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 189,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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