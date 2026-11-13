JGC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JGC hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,19 USD. Im letzten Jahr hatte JGC einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,98 Prozent auf 1,14 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at