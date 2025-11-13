JGC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JGC hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,36 Prozent zurück. Hier wurden 1,30 Milliarden USD gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at