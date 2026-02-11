JGC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JGC äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 75,46 JPY. Im letzten Jahr hatte JGC einen Gewinn von -69,300 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,56 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 197,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at