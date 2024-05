JGC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JGC veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 76,56 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat JGC 231,53 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 190,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -32,480 JPY. Im Vorjahr waren 122,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 832,60 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 606,89 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 45,85 JPY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 809,60 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at