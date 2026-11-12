JGC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JGC hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 94,74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,07 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,92 Prozent zurück. Hier wurden 182,01 Milliarden JPY gegenüber 191,43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at