JGChemicals präsentierte Quartalsergebnisse

JGChemicals ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JGChemicals die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,50 INR, nach 4,33 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 2,48 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,09 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at