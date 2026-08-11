JGChemicals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JGChemicals stellte am 08.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,40 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,03 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,16 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at